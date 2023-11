Nazario Assad De León

Domingo 19 Noviembre 2023 02:25

Lewis Hamilton perdió la oportunidad de aspirar al subcampeonato de pilotos después de terminar en la séptima posición mientras Sergio Pérez terminó tercero en la carrera en Las Vegas.

Después de una carrera que fue emocionante, pero a la vez en sintonía de caos como fue todo el fin de semana en Las Vegas, la carrera para Mercedes no fue la mejor en todos los sentidos, ya que sus pilotos no tuvieron las mejores condiciones de carrera.

Después de un arranque en el que el auto de Hamilton se vio dañado por un toque con Sainz que le privó al británico de poder tomar ritmo para mejorar en el resultado individual al piloto azteca, tuvo que conformarse con ver como se le escapaba el subcampeonato.

En palabras posteriores a la carrera para Sky Sports, Hamilton reconoció las complicaciones que les presentó el circuito.

"Una carrera realmente desafiante, empecé con el neumático duro, lo cual fue complicado al principio. Recibí un gran golpe de alguien detrás, creo que fue Carlos y traté de no golpear los autos que habían hecho un trompo. Me rezagué cinco o seis lugares", mencionó.

"Luego, después de eso, simplemente regresé. Me sentía muy bien, los neumáticos se sentían bien, el ritmo era fuerte. Subí por el interior de Piastri, no sé exactamente qué pasó, obviamente recibí otro golpe de detrás, creo que fue un incidente de carrera y me afectó más", destacó resignado.

Sobre el circuito en general, considera que es un circuito que dará mucho de qué hablar en el aspecto deportivo para bien en los siguientes años.

"Hay muchas grandes oportunidades de adelantamiento y creo que para todos aquellos que fueron tan negativos sobre el fin de semana, diciendo que se trataba de espectáculo, bla, bla, bla, creo que Las Vegas les demostró que estaban equivocados", sentenció Lewis.