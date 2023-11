Nazario Assad De León

Domingo 19 Noviembre 2023 02:03

Fernando Alonso no tuvo el mejor de los resultados en Las Vegas, pero aún así fue bastante mejor de lo que esperaba después del caótico inicio que tuvo donde incluso pudo haber abandonado la carrera.

Después de terminar en la novena posición en el circuito de Las Vegas, Alonso destacó los resultados obtenidos por Aston Martin que lo llevaron a terminar de manera optimista su evaluación de la carrera.

En palabras para DAZN posteriores a la carrera, el español destacó algunos de los puntos importantes de cómo vivió esta primera edición de la carrera en la ciudad del pecado.

"Sali bien pero en la primera curva hice un trompo, no se si me toque con alguien o no, aún no veo la repetición, pero perdí el coche ahí , y bueno cuando vi al Alfa Romeo justo enfrente mío pensé que la carrera ya se había acabado", mencionó Fernando.

"Con el Safety Car y con todo pude re-entrar a competir en la lucha y sumar puntos al final me deja con buen sabor de boca porque en la primera curva yo pensé ya se había acabado", destacó.

"Hemos hecho más de lo que pensábamos, Lance saliendo del 19 y acabar quinto es top y hemos perdido una oportunidad conmigo de hacer algo más, pero dentro de lo que cabe, con los dos autos en los puntos hay que ver el lado positivo", resalta el oviedense-

"Queda la última carrera, intentar disfrutarla, el circuito ha sido divertido y ha ofrecido adelantamientos con Gasly y con Carlos, en ocasiones Hamilton, estamos bien, son buenas noticias para el auto", concluye sobre lo que será el siguiente fin de semana.