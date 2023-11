Ángel Armando Castellanos

Sábado 18 Noviembre 2023 05:23

Fernando Alonso llamó "malos clientes" a Sergio Checo Pérez, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Lando Norris y Oscar Piastri.

Todos arrancarán detrás de él en el Gran Premio de Las Vegas. Su compatriota por el castigo recibido en la primera sesión de entrenamientos libres, y el resto por su clasificación.

Sabe que el reto de mantenerlos ahí es importante y por eso los califica de esa manera.

"Hamilton, Checo, Carlos, Norris, Piastri... Tengo malos clientes detrás", aseguró tras la qualy.

El noveno de la parrilla para el GP sabe que especialmente el reto pasa por no ser vencido por el de Mercedes (décimo) y el de Red Bull (decimoprimero).

"Ferrari están en otra liga en este circuito, así que veremos si puedo mantener a Pérez y a Lewis", agregó.

Una vuelta

Arrancar en esa posición no le agrada en absoluto. Considera que si la qualy se celebrara a una sola vuelta por competidor, entonces seguramente habría más emoción.

"Si cada piloto tiene cinco intentos, pues los coches vuelven a la realidad y a una vuelta, sería más complicado", explicó.

Sobre su rendimiento, reconoció que no podía hacer más, así que está conforme.

. "Estoy satisfecho, he optimizado todo lo que he podido y no había mucho más", valoró.

Después volvió a mencionar el formato que realmente le gustaría para esta prueba.

"Si fuese a una vuelta, yo tendría muchas más oportunidad de destacar", sentenció.