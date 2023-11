Sergio Pérez y Lewis Hamilton quedaron eliminados en la Q2 de la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas.

Los dos pilotos que están en la pelea por el subcampeonato no pudieron meterse entre los primeros diez tiempos de la quali para la carrera en calles de Nevada.

Daniel Ricciardo, Lance Stroll y Nico Hulkenberg fueron el resto de pilotos eliminados en la segunda ronda.

Fernando Alonso finalizó séptimo a 0.842 segundos del tiempo marcado por Charles Leclerc, quien se quedó de nuevo con la mejor vuelta en 1:32.775 segundos.

Carlos Sainz, George Russell, Pierre Gasly y Max Verstappen completaron el Top 5 de la Q2.

