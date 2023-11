George Russell lideró la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas. Sergio Checo Pérez acabó quinto.

El británico marcó un tiempo de 1:34.093 minutos sobre el asfalto estaodunidense.

La sesión terminó por la salida de la goma trasera izquierda del Williams de Alex Albon, faltando cinco minutos para que el tiempo acabara.

El tailandés chocó contra un muro de contención con ese neumático y eso provocó que el caucho se desprendiera.

Logan Sargeant ha dado la sorpresa en esta sesión del Gran Premio de Las Vegas.

El estadounidense terminó tercero, a 552 milésimas de Russell.

Checo acabó quinto, a 613 milésimas de Russell.

El piloto mexicano salió a la pista con el compuesto más suave.

Con media hora restante se puso segundo, sólo por detrás de Max Verstappen. Al final fue superado y cayó al quinto sitio.

Fernando finalizó en el séptimo lugar, a 693 milésimas de Russell.

El asturiano salió a la pista con el compuesto más duro, tratando de tener más información de su coche y el asfalto de cara a la qualy.

Con 40 minutos faltantes en el reloj pasó al compuesto medio.

Se puso tercero faltando 16 minutos, ya con la goma más suave. Terminó en el séptimo, pero con buenas sensaciones.

Carlos no tuvo una buena sesión y finalizó decimoseptimo, a 1.846 segundos de Russell.

El madrileño apostó por el compuesto medio para seguir adaptándose a la pista.

