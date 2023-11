Fernando Alonso y Carlos Sainz se lucieron en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas.

El evento, que comenzó más tarde de lo esperado, tuvo a los españoles como protagonistas.

El madrileño acabó en segundo lugar, justo por delante del asturiano, tercero. Entre los dos hubo una diferencia de apenas 11 milésimas de segundo. Dieron 39 y 38 vueltas, respectivamente. Quienes más giraron fueron Alex Albon y Lewis Hamilton (42).

Para Sainz significó una revancha espectacular después de sus problemas en el primer entrenamiento libre de este fin de semana. Recibirá una sanción de 10 posiciones en la parrilla.

Esta FP2 estuvo dominada por Charles Leclerc, quien acabó en la cima. El pronóstico de Carlos de que los italianos irían bien en esta pista se ha cumplido. El monegasco le sacó 517 milésimas al español.

El mexicano acabó cuarto de esta competencia y tendrá que afinar detalles de cara a la tercera sesión, y especialmente, a la qualy.

Se quedó a 820 milésimas de Leclerc y superó por 98 a Max Verstappen, sexto.

Dio 36 giros sobre el circuito estadounidense para tratar de obtener la mayor cantidad de información posible.

Los Mercedes tienen mucho trabajo que hacer para estar al 100% en Las Vegas.

