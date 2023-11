Nazario Assad De León

McLaren ha mostrado nuevos avances en las negociaciones con el piloto británico Lando Norris para ligarlo con ellos más allá de 2025.

Ante los rumores sobre un posible interés de Red Bull en el piloto, la escudería dirigida por Zak Brown piensa adelantarse para forjar una dupla duradera con Oscar Piastri ahora que han mejorado mucho y compiten ante Red Bull.

Como piloto líder de McLaren, Norris ha estado ganando notoriedad en la parrilla al ser el piloto que desde las actualizaciones ha peleado con Max Verstappen (dentro de lo que cabe).

Por este motivo, es de resaltar que Lando está decidido a buscar ser el referente papaya y ganar con esa escudería, ya que no ha logrado aún su primera victoria en la Fórmula 1.

Pláticas avanzadas

El jefe del equipo, Andrea Stella, ha confirmado a Car and Driver que han entablado ya avanzadas charlas con el piloto para su extensión de múltiples años. con McLaren

“Ciertamente estamos teniendo conversaciones con Lando. Son buenas conversaciones, estamos contentos de cómo van”, reveló.

También deja claro que McLaren será transparente en cuanto a lo que podrá ofrecer al piloto para no crear falsas ilusiones:

“Con Lando, estamos haciendo exactamente lo mismo, tratando de demostrar lo máximo posible en la pista que lo que decimos se hace realidad, y tratando de crear una sensación de que esto continuará en los próximos años”, declara el ingeniero italiano.

“No quiero encontrarme en una situación en la que un piloto diga: 'Oye, dijiste que esto habría sucedido, pero no está sucediendo'. No quiero estar en esta posición”, menciona Andrea.

Este fin de semana, Norris buscará dar la gran alegría a McLaren en el Gran Premio de Las Vegas en la carrera nocturna más esperada del año.