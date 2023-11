Ángel Armando Castellanos

Sábado 11 Noviembre 2023 08:26

George Russell admitió que Mercedes está analizando todo lo que eligió para este 2023, con el fin de mejorar para el 2024.

Si bien los alemanes se han mostrado más competitivos en esta temporada que en la pasada, no han podido ganar un solo Gran Premio.

2022 fue muy duro para Russell y para Lewis Hamilton, quienes constantemente se quejaban de la marsopa en su W13. El W14 no ha tenido este problema, pero tampoco es tan rápido como esperaban.

El plan, por lo tanto, pasa por ser más competitivos para el siguiente año y dar pelea a un Red Bull que ha dominado a placer la nueva era de la Fórmula 1.

“Ahora nos estamos preparando más a fondo para el año que viene y revisando todas las decisiones que hemos tomado”, aseguró en declaraciones recogidas por Speedweek.

Mejora

George admitió que la campaña pasada fue terrible, pero las modificaciones han surgido efecto.

"El año pasado estábamos muy desviados con el coche, por lo que tuvimos que cambiar mucho, y quizás algunas decisiones se tomaron apresuradamente sin comprobar minuciosamente las consecuencias en el simulador para poder evaluar las posibles consecuencias", reconoció.

Ahora el panorama es más optimista. Todavía no se anima a hablar de triunfos constantes, pero sí de un auto más fácil de conducir.

“Probamos muchas cosas y nos centramos en la cantidad más que en la calidad en las pruebas. Pero este año realmente decidimos la dirección que queríamos tomar y verificamos todo tres veces.

"Por eso confío en que, gracias a los hallazgos de los últimos dos años, no nos sorprenderemos. Eso no significa que tendremos el coche más rápido, pero no creo que tropecemos en el primer obstáculo", sentenció.