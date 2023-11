Jan Bolscher

Viernes 10 Noviembre 2023 08:53

Lewis Hamilton dice que dejó de beber alcohol hace cuatro meses, porque busca ese uno por ciento extra en la pista. El siete veces campeón del mundo aún no sabe si no volverá a tocar un vaso.

Hamilton es uno de los nombres más importantes que jamás haya puesto un pie en el paddock de la Fórmula 1 y ha alcanzado fama mundial durante su carrera en el circuito.

Relacionado: Alonso: "Que Hamilton persiga a Checo y nunca se rinda, nos motiva a todos"

Además de competir, también trabaja en el mundo empresarial. Por ejemplo, recientemente lanzó un tequila sin alcohol: Almave. Las bebidas sin alcohol han ganado mucha popularidad en los últimos años, por lo que en este sentido no es un movimiento sorprendente por parte del conductor de Mercedes de 38 años.

Hamilton se encuentra peleando con Checo Pérez por el subcampeonato del mundo

Sin embargo, en una conversación con Vogue reveló que él mismo ya dejó de beber alcohol.

En búsqueda del extra

"Me molesta durante varios días", se refiere Hamilton a las desventajas de beber alcohol. "A veces incluso se necesitan tres o cuatro días. Siempre he buscado maneras de sacar ese uno por ciento extra de mí mismo.

"Como atleta, eso es lo que siempre haces. Me preguntaba cómo podía sentir todavía presión a los 38 años. Imagínese a los niños de 18 años.

"No sé si alguna vez volveré a beber. Desde que he parado me siento mucho mejor. Duermo mejor, tengo más claridad y puedo levantarme a las cinco de la mañana", dijo el hombre de Stevenage.