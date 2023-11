Emmanuel Rolland

Aunque Liam Lawson demostró como suplente en AlphaTauri que no era menos que Yuki Tsunoda, volverá a desempeñar un papel detrás de escena el próximo año.

El neozelandés sigue formando parte de Red Bull y espera tener todavía una oportunidad en la Fórmula 1, de la mano del equipo austriaco.

Lawson fue convocado como sustituto de Daniel Ricciardo cuando el australiano se lesionó la mano en acción en Zandvoort, para evitar a su compatriota Oscar Piastri.

Red Bull dará esa oportunidad

El piloto reserva de Red Bull Racing tuvo que suplir cinco carreras e hizo un buen trabajo. En las carreras en las que compitió, a veces logró dejar atrás a Tsunoda. Ha conseguido impresionar, pero la pregunta es cuándo conseguirá realmente un asiento permanente en la categoría reina.

La próxima temporada, Lawson retomará su rol como piloto reserva y hubiera preferido verlo de otra manera, aunque espera que lo consiga. una oportunidad.

'Es frustrante no poder pilotar el año que viene, pero seguiré haciendo todo lo que pueda para al menos estar involucrado en la Fórmula 1. . Creo que Red Bull me dará esa oportunidad", afirma en el podcast Beyond the Grid.

'Es difícil dar un paso atrás'

Además, tiene que admitir que fue difícil dar un paso atrás ahora que lo ha hecho. Disputó numerosas carreras de Fórmula 1.

“Ahora que he tenido la oportunidad de competir, definitivamente es una sensación diferente dar un paso atrás ahora que sé lo que es. Ya no tengo que imaginarlo. Realmente experimentarlo fue increíble. Fue fantástico para mi carrera, pero es un poco difícil dar un paso atrás”, dijo Lawson.