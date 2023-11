Brian Van Hinthum

Sergio Pérez se quedó a las puertas del podio en el último Gran Premio de São Paulo tras una intensa batalla con Fernando Alonso. Sin embargo, el mexicano logró ampliar su ventaja sobre Lewis Hamilton en el campeonato con su cuarto puesto. Martin Brundle afirma que el escaño de Pérez para 2024 está seguro.

La temporada de Pérez había ido cuesta abajo rápidamente después de su excelente comienzo y durante la segunda mitad de la temporada ha habido cada vez más rumores sobre el futuro del mexicano.

La dirección de Red Bull incluso habría apuntado a conseguir el segundo puesto en el campeonato del mundo, aunque Christian Horner y Helmut Marko dejaron claro que eso no era cierto.

De todas formas, en la batalla por el segundo puesto, Pérez tuvo un buen desempeño en São Paulo al terminar cuarto, mientras que Hamilton sólo terminó octavo.

Respetar el contrato

Eso hace que el segundo puesto sea casi seguro para Pérez. En Brasil, el periodista de Sky Sports Brundle también escuchó en el paddock que el asiento del compañero de equipo de Max Verstappen para 2024 está simplemente a salvo.

"Mantengo lo que he dicho en las últimas carreras. Estoy seguro de que Red Bull quiere absolutamente continuar con Pérez el próximo año y está haciendo todo lo posible para que eso suceda. Simplemente hay un contrato y no quieren cambiar nada al respecto", afirma en Sky Sports.

Fuentes fiables

El ex conductor continúa: "Esto es sin duda lo que buscan en este momento". Brundle dice que no se está inventando la historia, pero la escuchó de una fuente confiable dentro del paddock.

"Me ha dicho gente que sabe que no se trata en absoluto de terminar segundo en el campeonato, sólo tiene que hacer carreras sólidas y seguir adelante. En este momento Pérez tiene el asiento de Red Bull para el año que viene, de eso no hay duda." sentenció el analista.