Tom Jeffries

Lunes 6 Noviembre 2023 10:02

Según el ex propietario de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, el rumbo que ha tomado Liberty Media desde 2017 es el correcto, pero la carrera de Las Vegas no lo es.

Hoy en día, el deporte parece centrarse más en circuitos fuera de Europa y varias carreras europeas regulares están desapareciendo. Ecclestone, de 93 años, ya tomó ese camino en su época en el deporte y enfatiza ante los NOS que la Fórmula 1 es un campeonato mundial.

Si bien los circuitos tradicionales han disfrutado de una posición excepcional dentro del deporte durante mucho tiempo, esto corre cierto riesgo en 2023.

Spa-Francorchamps anunció recientemente una extensión de contrato hasta 2025, pero eso también tuvo que ver con el hecho de que Sudáfrica no pudo completar los trámites. La nueva dirección del deporte se produce principalmente fuera de Europa y, según Ecclestone, eso sólo puede ser algo bueno.

'Es una circuito mundial, no europeo'

El propio Ecclestone ha estado a cargo de la Fórmula 1 y ha desarrollado el deporte hasta lo que es hoy. También intentó promover el deporte fuera de Europa durante su época. Liberty Media ha logrado lo que no logró: afianzarse en Estados Unidos.

'Estoy feliz de que el deporte siga desarrollándose en todo el mundo. Soy quien sacó la Fórmula 1 de Europa y la trajo al resto del mundo. Estamos compitiendo por un campeonato mundial, no por un campeonato europeo. Es bueno que siga así".

Las Vegas, nada que ver con la F1

Sin embargo, critica algunas de las decisiones que se toman. Por ejemplo, dentro de dos semanas habrá carreras en Las Vegas. El deporte incluso compró un terreno en la ciudad de juego estadounidense y firmó el largo acuerdo del circuito.

El deporte también ha corrido dos veces en Las Vegas con Ecclestone, pero según el británico de 93 años hay mejores opciones. "No tengo muchas ganas de que llegue. ¿Por qué no? No tiene nada que ver con la Fórmula 1". finalizó.