Jay Winter

Domingo 5 Noviembre 2023 17:24

La estrella de Fórmula 1, Max Verstappen, restó importancia al tan esperado Gran Premio de Las Vegas y dijo que la penúltima carrera de la temporada 2023 es "más para el espectáculo que para la carrera".

El holandés, que consiguió su tercer campeonato mundial de pilotos consecutivo, cree que la F1 claramente no se dirige a Nevada por motivos de carreras, dado el diseño del circuito.

"Creo que estamos allí más para el espectáculo que para la carrera en sí, sobretodo si nos fijamos en el diseño de la pista", dijo el piloto de Red Bull. "Pero en realidad no estoy tan interesado en eso. Prefiero ir allí, hacer lo mío y volver a irme", agregó.

Si bien Verstappen aprecia el apoyo de los fanáticos y reconoce que espectáculos como el Gran Premio de Las Vegas son los que ayudan a pagar las facturas de la F1, son este tipo de eventos los que han llevado al piloto de 26 años a cuestionar su futuro a largo plazo en el deporte.

El piloto holandés también fue cuestionado sobre si el evento de Las Vegas podría aprovechar el creciente interés por la F1, especialmente en Estados Unidos, impulsado en parte por la popular serie documental "Drive to Survive".

Max indicó que si bien la carrera podría atraer socios potenciales y brindar oportunidades adicionales para el deporte fuera de la pista, él sigue más concentrado en su papel como piloto de carreras.

"Depende del nivel", dijo. "En términos de espectáculo de carreras, tal vez no. Pero en términos de socios potenciales, tal vez para todo lo relacionado con esto. Pero, por supuesto, eso es algo que no me gusta mucho", destacó.

Comparación con Mónaco

Max Verstappen, que reside en Mónaco, es fanático del histórico Gran Premio de Mónaco. En respuesta a las preguntas que comparaban la próxima carrera con el histórico Gran Premio de Mónaco, Verstappen afirmó:

"Sí, pero Mónaco también es historia y el lugar en sí. Todo el mundo quiere haber estado alguna vez en Mónaco. Realmente no hay comparación", dijo de manera contundente,

El fin de semana del Gran Premio de Las Vegas comenzará el 17 de noviembre, donde los equipos y pilotos buscarán familiarizarse con el nuevo circuito urbano.