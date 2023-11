Ángel Armando Castellanos

Sábado 4 Noviembre 2023 12:37

Lando Norris tuvo una sprint race sobresaliente en el Brasil. Acabó segundo, sólo detrás de Max Verstappen y no puede creerlo.

El británico no esperaba que le fuera tan bien en esta competencia, pero consiguió un resultado que le permite sumar siete puntos en la Clasificación de Pilotos.

Explicó que el rebase de Verstappen en el inicio no tuvo que ver con inconvenientes en su MCL3; por el contrario, valoró la velocidad mostrada.

"No fue un problema de potencia, hay que revisar porque la salida fue buena, pero fui conservador en la segunda fase. A pesar de todo y aunque George me rebasó tuve ritmo y me sobrepuse", expuso.

Destacó que sólo el neerlandés estuvo por encima de él durante esta carrera.

"No había nadie a mi alrededor excepto Max. Competir contra uno de los mejores pilotos y uno de los mejores coches es complicado, pero es que aquí hemos ido mejor de los que esperábamos", agregó.

Cifras

La diferencia entre el tricampeón del mundo y el británico fue de 4.287 segundos.

Lando, por su parte, le sacó 9.33 segundos a Sergio Checo Pérez, el último ocupante del podio.