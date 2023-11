Aloisio Hernández

Sábado 4 Noviembre 2023 10:19

El Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 ha llegado a su fin. La carrera en Texas tuvo lugar hace dos semanas, pero Haas ha solicitado oficialmente a la FIA que revise los resultados y haga los ajustes necesarios.

El equipo de Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen cree que no se ha controlado suficientemente bien la superación de los límites de la pista. Max Verstappen ganó allí el Gran Premio.

Lando Norris se clasificó segundo tras la descalificación de Lewis Hamilton, mientras que Carlos Sainz completó el podio. Charles Leclerc también fue descalificado. La superación de los límites de la pista también fue uno de los temas principales del evento.

Por ejemplo, Verstappen perdió la pole porque superó el límite en la penúltima curva durante la clasificación. Tras la carrera se eliminaron 35 tiempos de vuelta, pero solo Alexander Albon recibió una penalización de cinco segundos y permaneció en la novena posición.

Después del Gran Premio de Estados Unidos, se afirmó que la FIA no podía controlar los límites de la pista en todas partes. Lando Norris también admitió ante los medios presentes que lo había utilizado en la curva 6 del circuito de Austin.

"Es una curva por la que sabía que no me podían penalizar porque habían sentado el precedente en circuitos anteriores de que si no podías ser bueno, podías salirte con la tuya".

La FIA tuvo que aceptar las críticas de los aficionados después del fin de semana en Estados Unidos, cuando imágenes a bordo de Checo mostraron que había superado la curva 6.

Parece que se desconoce si los límites de la pista se superaron 35 veces o mucho más a menudo sin que los comisarios se dieran cuenta, pero Haas está muy interesado en que se investigue.

Investigado

Por lo tanto, la escudería estadounidense ha presentado una solicitud oficial a la FIA para examinar los resultados del Gran Premio de Estados Unidos. Los equipos tienen 14 días para presentar dicha solicitud y, como la carrera en Texas tuvo lugar hace 13 días, el equipo de carreras de Gene Haas y Guenther Steiner llega justo a tiempo.

El siguiente paso es que los delegados determinen un momento en el que pueden tomarse el tiempo para trabajar en esta solicitud. Primero se llevará a cabo una audiencia para determinar si Haas tiene suficiente información nueva y relevante para permitir una revisión de los resultados. De ser así, será investigado.

Aston Martin hizo una petición similar tras el Gran Premio de Austria y con éxito: Fernando Alonso y Lance Stroll subieron una plaza y se clasificaron quinto y noveno en el Red Bull Ring. Hülkenberg cruzó la meta undécimo en Estados Unidos, pero espera sumar puntos para el alemán mediante posibles sanciones a otros pilotos.