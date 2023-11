Sergio Checo Pérez comenzará noveno el Gran Premio de Brasil tras una tercera sesión de clasificación marcada por la lluvia.

El mexicano salió al final a su primer giro y el incidente de Oscar Piastri provocó la salida de la bandera amarilla, que evitó que Pérez pudiera acelerar y se puso noveno.

No pudo mejorar sus tiempos por la lluvia. Arrancará noveno el domingo salvo alguna sanción.

La pole position la ganó Max Verstappen, quien registró un tiempo de 1:10.727 minutos sobre la pista de Interlagos.

Será acompañado en la primera fila por Charles Leclerc, quien se quedó a 294 milésimas de él.

Faltando ocho minutos los pilotos fueron a pits y ya no salieron, dadas las condiciciones meteorológicas. Con cuatro minutos en la regresiva y actividad eléctrica, salió la bandera roja.

Segundos después se avisó que la competencia no sería reanudada.

Comenzará octavo, tras registrar 1.262 segundos más que Max Verstappen.

Desde ahí tratará de conseguir un buen resultado el domingo.

Arrancará cuarto, junto a Lance Stroll (tercero). Con su primer y única vuelta se puso a 660 milésimas de Max Verstappen.

Dadas las condiciones del estado del tiempo no pudo salir y tratar de mejorar ese registro.

