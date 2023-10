Lauren Sneath

Martes 31 Octubre 2023 08:34

Sergio Checo Pérez reconoció que su mal momento en la Fórmula 1 lo ha afectado personalmente y que ha tenido que buscar ayuda profesional.

El mexicano ya había admitido que estaba trabajando con un coach personal y ahora no sólo ha insistido en eso, sino que ha agregado que ya estaba teniendo consecuencias en el día a día con su familia.

“He intentado que eso no suceda. Pero no es fácil. Por ejemplo, no quería que mi familia sufriera.

“Pero la F1 es mi vida. No es sólo un trabajo que puedes dejar en la puerta al llegar a casa. La F1 es mi pasión", aseguró en una charla con L'Equipe.

Por lo tanto, se esmera en que eso cambie y los suyos estén más cómodos con él.

"Así que he estado trabajando con un entrenador mental para intentar recuperar la mejor versión de mí mismo. Mi familia no tiene que aguantar a un padre gruñón ni a un marido enojado”, agregó.

Pérez también analizó por qué su desempeño en el auto dominante Red Bull ha fallado esta temporada, diciendo que si bien Verstappen está "al 100% desde el principio, sin cometer ningún error", él no se ha adaptado tan bien como el holandés.

“Ha conseguido sacarle más rendimiento. Tengo más problemas y estoy sufriendo tratando de solucionarlos y encontrar la configuración correcta.

"Si nos fijamos en Ferrari, ocurre más o menos lo mismo con Charles (Leclerc) y Carlos (Sainz). Da la sensación de que Carlos por fin ha entendido mejor su coche”, expuso.

Max Verstappen se ha adaptado mejor al RB19, ha dicho Sergio Pérez

Pero aunque Pérez admitió sus dificultades con la máquina en evolución, dijo que no era posible volver a llevarla al modelo que conducía a principios de este año.

“Es demasiado complicado. Hay muchos parámetros como la altura de manejo y la plataforma aerodinámica que significan que no podemos volver al auto que teníamos a principios de año.

“Ha cambiado demasiado. Para sobrevivir hay que adaptarse. Y eso es por lo que he estado luchando desde el verano”, sentenció.