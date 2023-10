Ángel Armando Castellanos

Martes 31 Octubre 2023 08:17

Fernando Alonso está frustrado. En el Gran Premio de México eso quedó claro y ahora se ha difundido un mensaje de su radio que lo demuestra.

El AMR23 que al inicio de la temporada estaba hecho un cohete y aspiraba a estar al ritmo del RB19, pero eso ha cambiado en la segunda mitad del año.

Apenas suma un podio -vía Alonso- desde el regreso de las vacaciones de verano y ya registra dos abandonos seguidos.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez el español reclamó que su coche fallaba y que daba igual lo que hiciera, no cambiaría mucho su realidad.

"Colega, no tengo frenos, no tengo neumáticos, estoy fuera de los puntos... quiero decir, intentemos lo que sea, pero no importa demasiado", expresó a sus ingenieros.

Aprendizaje, la meta real

Mike Krack lo entiende y deja claro algo: se trata de adquirir lecciones a fin de año y que las cosas mejoren en el 2024.

"Nuestro enfoque está en el aprendizaje general para 2024. Nadie en el equipo está contento con nuestra forma actual, pero somos fuertes.

"Es justo decir que las características del circuito de México no aprovecharon nuestras fortalezas hoy, pero creemos que no se ha visto todo el potencial", aseguró en declaraciones recogidas por MARCA.