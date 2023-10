Jay Winter

Lunes 30 Octubre 2023 09:02

Fernando Alonso quiere que el calendario de la F1 se acorte con un número récord de carreras programadas para 2024.

El calendario del próximo año tendrá 24 carreras, dos más que en 2023 con el GP de China regresa por primera vez después de COVID-19 e Imola será sede de una carrera después de que la edición de este año fuera cancelada debido a una inundación.

El piloto de 42 años cree que esta cantidad de carreras, con algunos fines de semana con un elemento de sprint, es demasiado para mantener el ritmo durante varios años seguidos.

Cuando se agrega una cantidad significativa de eventos de marketing a esa ya agitada agenda, las cosas rápidamente se vuelven límite para los conductores.

Ni Fernando Alonso ni Lando Norris lograron clasificarse entre los 10 primeros en México

Hay demasiadas carreras

"Me gusta, conserva el ADN", dijo Alonso sobre la F1 moderna a Fox Sports MX. "Ir siempre al extremo en todo, los coches, los pilotos, las pistas. Eso no es posible replicarlo", dijo molesto el español.

"¿Qué no me gusta? Creo que me gusta todo, bueno, tal vez el calendario. Hay demasiadas carreras. 24 de ellas, además de sprints y eventos de marketing. Tal vez tengamos que echarle un vistazo a eso en el futuro", concluyó Fernando sobre la F1 actual.