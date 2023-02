Aloisio Hernández

Viernes 3 Febrero 2023 12:52

Con más de 20 años de carrera en la Fórmula Uno, Fernando Alonso se prepara para otro reto en su carrera y ahora aseguró que podrá hacer la diferencia en Aston Martin.

A pesar de su permanencia en el mundo de los motores y sus 41 años, Fernando parece ser como un vino, mejora con el tiempo, dado que sus actuaciones siguen siendo del más alto nivel, al igual que sus ambiciones.

Un objetivo que intentará perseguir con el equipo de Lawrence Stroll que, a pesar de los resultados recientes, tiene las mismas ambiciones. Aston y Alonso trabajarán juntos de manera efectiva para ascender en la tabla, dado que están vinculados por un contrato a largo plazo.

Alonso ya tuvo su sesión para preparar su asiento en el AMR23

Un período razonablemente largo, y un proyecto en el que el expiloto de Ferrari, en una reciente entrevista, dijo estar seguro de poder volver a la victoria, condición sin la cual ya habría colgado el casco.

“Creo que puedo marcar la diferencia en los momentos cruciales de las carreras gracias a la experiencia en decisiones estratégicas. No hablo de habilidades de conducción, creo que todos tenemos un gran talento, la cabeza y la forma en que controlas las cosas son más importantes".

El retiro

Para finalizar, el bicampeón habló sobre sus intenciones de futuro, es decir, hasta dónde pretende continuar en la máxima categoría.

“No sé cuánto tiempo me quedaré, tal vez si tengo algunas temporadas regulares y no me siento feliz conmigo mismo, entonces tal vez me detenga. A la fecha estoy orgulloso de mi trabajo y seguiré independientemente de los resultados del 2023, porque sé lo que le puedo dar al equipo", concluyó.