Nazario Assad De León

Sábado 28 Octubre 2023 17:31

Lando Norris fue una de las grandes decepciones en la clasificación del Gran Premio de México después de quedar eliminado en la Q1.

En plena lucha por escalar en el campeonato de pilotos y por cimentar el lugar de McLaren en el campeonato de constructores tras resurgir en la segunda mitad de la temporada, Lando ha dado un batacazo a su equipo al quedar fuera de la Q1 en Ciudad de México, poniéndolo en una complicada posición para puntuar mañana en la carrera.

En palabras para Sky Sports posteriores a la clasificación, Norris habló de los factores de su eliminación y de cómo vivió la situación.

“Por alguna razón me dijeron que boxeara, el ritmo fue bueno, no lo sé. Me dijeron que boxeara, así que obviamente algo no estaba bien en el auto", mencionó el británico.

"Pero eso no fue el problema, cometí algunos errores en la única vuelta que tuve. Al final hubo una amarilla de Fernando, así que esa oportunidad, esa vuelta que me dieron, no pude armarme y me fui y eso fue todo”, agregó.

Sobre un posible problema con el coche, el piloto de comenta que realmente no es algo que tuviera oportunidad de verificar, pero ya hablarán sobre la estrategia de mañana.

“Simplemente bajé del auto y vine directamente aquí. No tuve tiempo de sentarme en el auto, así que me di la vuelta y salí directamente. No lo sé, pero hablaremos de ello después. Tuve una vuelta y no lo hice, así que depende de mí".