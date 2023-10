Aloisio Hernández

Sábado 28 Octubre 2023 17:18 - Actualizada: 17:21

Fernando Alonso dijo que "deben volver a su mejor nivel" tras su eliminación en Q2 durante la clasificación para el Gran Premio de México.

El asturiano presentó muchos problemas en la quali, de hecho, estuvo muy cerca de quedar eliminado directamente en la Q1. Sin embargo, sufrió un trompo en los minutos finales y ya no permitió que los otros mejoraran sus tiempos.

Al llegar a Q2, fue evidente la falta de ritmo en el AMR23 del bicampeón del mundo y ya no pudo meterse entre los diez primeros.

Alonso buscará mejorar en la carrera del domingo

Aunque fue señalado en la 13° posición, muchos pilotos están siendo investigados y su posición podría cambiar.

Calma

Hablando con la prensa tras la clasificación al Gran Premio de México, Fernando dijo: "Hemos estado luchando desde algunos fines de semana, tal vez más de lo normal este fin de semana.

"No estamos rindiendo a nuestro mejor nivel. Necesitamos volver a eso lo antes posible. No hemos sido rápidos en ninguna sesión, no espero milagros mañana", señaló.