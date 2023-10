Fernando Alonso quedó fuera en la Q2 del Gran Premio de México y Sergio Checo Pérez avanzó en octavo lugar.

El asturiano quedó decimotercero, a 1.167 segundos de Lewis Hamilton, el más veloz y a 298 milésimas de Guanyu Zhou, décimo.

Con su primer tiempo se puso sexto, a 2.020 segundos de Max Verstappen.

Llegó a caer al decimocuarto sitio cuando faltaban dos minutos para que acabara la prueba.

Tras su segundo giro no le alcanzaba y aunque mejoraba, sólo le daba para el decimosegundo lugar, a 214 milésimas de la salvación.

También quedaron fuera, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Alex Albon y Yuki Tsunoda.

El mexicano avanzó octavo a la lucha por la pole position de la carrera de la Ciudad de México. Se quedó a 553 milésimas de Lewis Hamilton, el más rápido.

Su primer tiempo fue de 1:18.124, que luego fue superado por 499 milésimas por Max Verstappen.

Al final no pudo mejorar mucho y se quedó con las ganas de terminar más arriba en esta sesión.

El español se quedó en el noveno lugar, a 811 milésimas de Lewis Hamilton.

Con su primer tiempo el español se puso octavo, a 757 milésimas de Max Verstappen.

No pudo mejorar demasiado, pero le alcanzó para pelear por la pole.

Ricciardo and Bottas absolutely flying in Mexico - they're both into Q3!#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/8IfeoCyViJ