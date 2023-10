Fernando Alonso se ha deshecho en elogios para Alejandro García, el piloto mexicano que ha fichado para su agencia de representación.

Hace apenas unos días se hizo oficial que García, de 20 años, firmó con A14 Management, que lo ayudará a tomar decisiones sobre su futuro, para que pueda llegar lejos en el automovilismo. Viene de ser campeón de LMP3 en la European Le Mans Series.

Especialmente valoró la actitud que tiene en su día a día. Cree que el hecho de que se entregue por completo al deporte lo va a llevar a grandes alturas.

"Alex ha demostrado que tiene talento, que tiene maneras de triunfar en el automovilismo y sobre todo tiene pasión, que es lo que tienes que tener a esa edad, la dedicación completa a este deporte.

"No puedes intentar ser piloto de automovilismo dedicándole el 50% de tu tiempo, tienes que ser piloto el 100% de tus días, tienes que entrenar, comer, pensar, enfocado en ser piloto y con Alex hemos visto estos rasgos", expresó en charla con Fox Sports.

También avisó que en breve habrá noticias sobre lo que ocurrirá con la carrera del mexicano. Cree que le puede ir bien.

"Tenemos unos meses para decidir el futuro del próximo año, calendario deportivo y ojalá tenga un futuro excepcional", agregó.

A14 Management is delighted to announce its newest signing to the family - Alejandro Garcia. 👊



Alejandro, from Mexico, is enjoying a hugely positive 2023 racing season as he was crowned LMP3 champion in the European Le Mans Series last weekend. 🔥 🇲🇽 pic.twitter.com/V3WEoBUrdX