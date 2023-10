Sergio Checo Pérez acabó en tercer lugar de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México. Sólo Max Verstappen y Alex Albon (la gran sorpresa) lo superaron.

En su primera vuelta se puso segundo, a 381 milésimas de Albon. En la siguiente se puso segundo, a 422 milésimas, de Max.

Apostó por el compuesto medio para sus gomas y le funcionó porque desde el inicio se puso como uno de los conductores más veloces.

A la media hora pasó al blando, pensando en obtener mayor agarre sobre el asfalto. Max Verstappen hizo lo mismo.

Faltando 18 minutos seguía segundo, pero a 297 milésimas de su compañero.

El español acabó séptimo, a 761 milésimas de Max Verstappen.

En su primera vuelta se puso sexto, a 1.236 segundos de Alex Albon.

Después reportó un problema hidráulico y el coche se fue a boxes para que se revisara.

Regresó hasta que restaban 11 minutos y lo hizo con el compuesto más duro, sin mejorar demasiado.

Fernando acabó decimosexto en esta competencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El piloto español tardó más de media hora en salir porque su Aston Martin tenía problemas en sus difusores y en el escape.

Apostó por el compuesto suave y en su primer giro registró 3.555 segundos más que Max Verstappen, el piloto más veloz.

Faltando 17 minutos era decimoseptimo a 3.182'' de Max y apenas había dado siete vueltas. Lo pasaba mal.

Mejoró ligeramente sobre el final de la competencia, poniéndose decimocuarto.

En total, cinco pilotos novatos compitieron en este primer ensayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Jack Doohan se subió al monoplaza de Pierre Gasly en Alpine; Haas eligió a Oliver Bearman para ocupar el sitio de Kevin Magnussen; Théo Pourchaire tomó el sitio de Valtteri Bottas en Alfa Romeo; Frederik Vesti, ocupará el asiento de George Russell; finalmente, Isack Hadjar lo hará con el de Yuki Tsunoda en AlphaTauri.

El mejor fue Bearman, quien acabó decimoquinto, a 1.595 segundos de Verstappen.

🏁 CLASSIFICATION (END OF FP1) 🏁



That's a wrap for our first session of the weekend! Verstappen goes quickest, but Albon keeps him honest 👀#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/Eek2VEanm6