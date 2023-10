Ángel Armando Castellanos

Martes 24 Octubre 2023 07:54 - Actualizada: 10:17

Charles Leclerc no está enojado con Carlos Sainz, sino que no entendió y se contrarió con la estrategia de Ferrari en el Gran Premio de Estados Unidos. Ahora sabe que todo se trataba de detener a Sergio Checo Pérez.

Tras la carrera, el monegasco estaba furioso y consideró "inaceptable" que el español le sacara "10 segundos".

En declaraciones recogidas por soymotor.es monegasco explicó después que su molestia no se generó "por dejar pasar a Sainz, sino porque la elección estratégica me había decepcionado.

Después supo que todo pasaba porque el mexicano no acabara con el madrileño y lo comprobó momentos después. Al final Pérez acabó delante de Leclerc en el GP.

"Es cierto, en aquel momento me entró rabia, pero me explicaron que tenían que proteger a Carlos de Sergio. Y era la decisión adecuada. Lo supe poco después, cuando me dijeron que tenía a Checo detrás dispuesto a adelantarme", agregó.

La estrategia correcta

El plan de Charles (poleman) en Austin pasaba por sólo detenerse a cambiar gomas una vez, pero nada salió como esperaba.

"La degradación de la goma era buena pero ir a una sola parada no era la decisión correcta. Debemos estudiar los números porque ambas estrategias eran muy similares. Mis números y los de Carlos eran muy similares", expuso.

El de Ferrari admitió que fue engañado por los datos que salieron en la pantalla de su SF-23 y fue demasiado tarde cuando notó que no estaba siguiendo el camino ideal.

"Tras una docena de vueltas he visto que los números en mi pantalla eran buenos para poder ir a una sola parada, porque no perdía mucho tiempo. A la vista de esas cifras, pensé que una parada era la mejor solución… pero está claro que no era la buena.

"Por alguna razón había algo anormal en las cifras porque la estrategia ya se vio que no era la mejor idea. Tenemos que ver por qué caímos tanto", sentenció.