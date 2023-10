Craig Norman

Lunes 23 Octubre 2023 14:47

Max Verstappen, de Red Bull, ha revelado que un cambio en los frenos de su coche realizado después de su victoria en la carrera de velocidad del sábado estuvo detrás de los problemas que enfrentó durante el Gran Premio de Estados Unidos.

El dominante holandés se abrió camino magníficamente después de comenzar en sexto en conseguir la victoria número 50 de su carrera, pero no estuvo exento de drama.

El hombre con más del doble esa cifra de victorias en carreras, Lewis Hamilton, presionó a Verstappen hasta el final y acortó trozos de su brecha al final de la carrera mientras el conductor de Red Bull tuvo problemas con los frenos, aunque final fue descalificado el británico junto con Charles Leclerc desgaste excesivo de sus patines.

{inlineimage [https://sportsbase.io/images/gpfans/copy_620x348/a33cf391689725568006d0a34e128a118889c3f7.jpg][Max Verstappen consiguió la victoria número 50 de su carrera en el Gran Premio de Estados Unidos][2]}

Después del Gran Premio de Estados Unidos, Lewis Hamilton y Charles Leclerc fueron descalificados de la carrera

{inlineimage [https://sportsbase.io/images/gpfans/copy_620x348/1c8d657e5e19087e33e4ac18f4da96f2a8f66db9.jpg][Aunque Max Verstappen ya ganó el campeonato mundial de 2023, no muestra signos de desaceleración][2]} Sin embargo, los problemas que enfrentó Verstappen habrían causado cierto pánico entre el equipo Red Bull, y el campeón del mundo una vez más no quedó impresionado, quejándose constantemente por radio a sus ingenieros.

Verstappen: 'Algo que debemos aprender'

Habiendo ya concluido el campeonato mundial de 2023, Sería perdonable pensar que Verstappen podría estar tomándose las cosas con calma con sus rivales durante el resto del año, pero no es el caso.

Sin embargo, el holandés está claramente desesperado por aprovechar su coche RB19 muy superior al ganar tantas carreras como sea posible, sabiendo que podría potencialmente entrar entre los tres primeros de todos los tiempos. lista de victorias en carreras para finales de 2023.

Ganaron el Gran Premio de EE. UU. a pesar de largar P6

Ahora, ha dicho que el equipo necesita aprender de los problemas que enfrentó en su camino hacia la victoria en Austin.

“Cambiamos los frenos después de ayer y no estuvo bien, no tuve buenas sensaciones al frenar y realmente no pude controlarlo durante toda la carrera. Esto es algo que debemos entender porque cuando no tienes mucha confianza al frenar, simplemente no tienes una sensación agradable al frenar y cuando sales", dijo el holandés a Sky Sports.

“Puede costarte bastante tiempo de vuelta, así que fue un poco más difícil de lo que esperaba. Nunca he tenido problemas con el frenado hasta ahora en mi carrera en F1, pero hoy definitivamente fue un problema”, agregó.

Verstappen y Red Bull ahora viajarán hacia el sur mientras la F1 se prepara para el Gran Premio de México el domingo.