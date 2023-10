Craig Norman

Lunes 23 Octubre 2023 13:45

Red Bull Racing y Sky Sports no siempre viven en buenos términos, y ha surgido un nuevo capítulo durante el Gran Premio de Estados Unidos. Christian Horner no está contento con un comentario de Ted Kravitz, tras lo cual Simon Lazenby corrige el comentario del jefe de Red Bull.

Sky Sports y Red Bull Racing ahora tienen una historia complicada: el equipo de carreras austriaco no siempre está de acuerdo con la forma en que el medio británico informa sobre lo que sucede durante una carrera de Fórmula 1.

La relación entre el medio y el equipo de carreras alcanzó brevemente su punto de ebullición durante el Gran Premio de México de 2022, cuando nadie de la formación austriaca cooperó con entrevistas de Sky Sports.

Problemas de 2022

Todo eso tuvo que ver con un comentario de Kravitz, quien inmediatamente afirmó que Lewis Hamilton había sido 'robado' durante el infame Gran Premio de Abu Dabi en 2021.

En ese momento fue la gota que colmó el vaso y, por lo tanto, Max Verstappen y Red Bull decidieron dejar de hablar con el medio británico por un tiempo. "Si continúas acercándote a mí sin respeto, ya no lo toleraré. Por eso he decidido no responder más", dijo entonces el holandés.

Nuevo capítulo

Durante el fin de semana de carreras en Austin quedó claro que Horner aún no ha dejado atrás la relación perturbada con Kravitz. Kravitz informó el sábado que Verstappen tuvo un problema eléctrico en el Sprint Shootout, después de lo cual le preguntaron a Horner al respecto el domingo.

"Ted siempre habla, pero nunca con la boca", se burla del presentador. Su colega Lazenby dice que la declaración de Horner es "injusta", tras lo cual el británico responde con mucha más educación.

"Siempre hay problemas eléctricos que se pueden solucionar. Hay algunos problemas con la capacidad de control que Max quiere que afinemos antes de la carrera. No hubo ningún problema en términos de fiabilidad", concluye.