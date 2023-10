Ángel Armando Castellanos

Domingo 22 Octubre 2023 14:53

McLaren anunció hace unos días la incorporación de Bianca Bustamante a su programa de desarrollo.

Es el mismo espacio donde está el mexicano Patricio O'Ward y a partir del cual espera conseguir su pase a la Fórmula 1.

Bianca nació en Manila, Filipinas, el 19 de enero de 2005. Tiene 18 años y aspira a llegar a la F1.

Arrancó compitiendo a los cinco años en karts en su país y poco a poco fue ganando competencias tanto ahí como en Asia.

Trayectoria

En 2022 fue parte de la W Series y acabó decimoquinta, tras sumar dos puntos en el Gran Premio de Miami.

Un año más tarde, entró a la Formula Academy con Prema Racing donde ocupa la séptima posición con 116 puntos.

Hace unos días se convirtió en la primera mujer en ser parte del programa de desarrollo de McLaren.

Increíble

Al darse a conocer que competirá con McLaren, reconoció estar sumamente emocionada porque nunca pensó que algo así le ocurriría.

"Este es un momento tan irreal en mi carrera, firmar con McLaren y ART Grand Prix va mucho más allá de cualquier cosa que jamás hubiera imaginado cuando crecí compitiendo en karts en Filipinas.

"Todavía me cuesta ver mi nombre al lado de McLaren. Me emociono, ya que la historia y el patrimonio vinculados a este equipo me dejan realmente sin palabras", expresó.

Objetivo

Más allá de pensar en la máxima categoría del automovilismo, explicó que su primer plan pasa por ser campeona de la F1 Academy.

"Estoy muy agradecida por esta oportunidad porque creo que ahora tengo la mejor estructura de desarrollo posible a mi alrededor para dar el siguiente paso en mi carrera".

"En 2023 se trató de mejorar mi velocidad, que demostré en varias carreras este año, pero en 2024 mi objetivo es establecer consistencia y mejorar mi fuerza mental para poder luchar por el título en la próxima temporada de la Academia de F1", detalló.