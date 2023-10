Max Verstappen ganó su sexta Sprint Race al llevarse la primera posición en el evento de velocidad del Gran Premio de los Estados Unidos.

El neerlandés no soltó el liderato y se protegió en la salida ante los ataques de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

El siete veces campeón del mundo aprovechó y superó al monegasco por la P2, misma que le ayudó a recortarle puntos a Sergio Pérez en el Campeonato de Pilotos.

Relacionado: Max Verstappen se lleva la pole para el Sprint; Checo, 7°

Checo comenzó desde la séptima posición y, aunque le costó algunas vueltas, pudo superar a Oscar Piastri y George Russell con buenos rebases para quedarse con la P5.

Leclerc y Lando Norris fueron el resto de pilotos que completaron a los primeros cinco. Carlos Sainz, Pierre Gasly y George Russell fueron los otros corredores que lograron sumar en Austin.

El británico había finalizado por delante del francés; sin embargo, recibió una sanción de cinco segundos por rebasar por fuera de la pista a Piastri.

Por último, Fernando Alonso confirmó los problemas que tiene su Aston Martin y finalizó muy lejos de los puntos en 13°.

#F1SPRINT CLASSIFICATION



Verstappen romps to a third Sprint win of the season



Norris wasn't far off catching Leclerc for third 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/ALs0pU5p7k