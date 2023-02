Nazario Assad De León

Viernes 3 Febrero 2023 04:32

Aston Martin tiene la esperanza de dar un paso adelante en competitividad este año y Dan Fallows es uno de los autores intelectuales detrás de esas ambiciones.

Con Fernando Alonso ahora allí para encabezar el impulso por los podios y, esperan, tal vez incluso victorias en carreras, el trabajo del director técnico influirá en gran medida en su éxito o no. Fallows, el jefe de aerodinámica de Red Bull, aprendió de uno de los mejores en el negocio mientras absorbía el conocimiento directamente de Newey durante ocho años al frente del departamento desde 2014 hasta abril del año pasado.

Sin embargo, como la mayoría de las personas creativas, Fallows puede encontrar que la inspiración llega en los momentos más extraños, y es seguro decir que su esposa no está muy complacida con la idiosincrasia de su proceso.

"Las buenas ideas suelen llegar a las tres de la mañana", bromeó, en una entrevista con el diario español Marca. "Es algo que vuelve loca a mi esposa. Me despierto en medio de la noche y tengo una nueva idea."

"Me resulta extraño cómo funciona el cerebro. Funciona incluso cuando estás durmiendo y se te ocurren diferentes opciones. He llegado al punto en que me digo a mí mismo: 'Está bien, vete a la cama y deja que mi cabeza haga el trabajo por la noche'. Entonces termino despertándome y de repente pensando: 'Eso es exactamente lo que tengo que hacer'. Es realmente extraño.

Dando a los empleados la libertad de inspirarse

"También he aprendido a lo largo de los años que las personas llegan a las soluciones de muchas maneras diferentes. A mí me ocurre mientras duermo. A otros se les ocurren buenas ideas mientras corren o dan un paseo."

"Sin embargo, lo que sucede con menos frecuencia es que alguien ve la luz mientras mira la pantalla de su computadora. Esa es una de las razones por las que me esfuerzo por dar a los empleados mucha libertad en la nueva sede de Aston Martin. Mirar tu computadora todo el día, pasar el rato en un cubículo, no da los mejores resultados".