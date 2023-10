Ángel Armando Castellanos

Miércoles 18 Octubre 2023 11:03

La presencia de Helmut Marko en Red Bull es totalmente nociva. Joan Villadelprat, ex gerente de equipo de Fórmula 1, piensa eso y reclama medidas drásticas contra el austriaco.

El español fue parte de las escuderías Tyrrell, Benetton y Prost, y cree que el asesor de RB tiene que irse.

"Quiten a Helmut Marko del maldito equipo", reclama en una charla con PlanetF1.

La razón es simple: critica que cada vez que se expresa, exhibe y lastima a sus pilotos. Eso es malo para su desarrollo.

“Cada vez que abre la boca, lo único que hace es martillar.

“Es un área de la que no necesitas hablar porque, si las cosas no van bien y las cosas son difíciles para un conductor, no necesitas que alguien te diga que eres un inútil", señala.

"Destruye a la gente"

Villadelprat acusa a Helmut de hacer pedazos a la gente más joven con la que trabaja por su forma de conducirse.

“He trabajado con Marko, he tenido cinco coches suyos en categorías junior y tuve a Jaime Alguersuari y Brendon Hartley, chicos de Red Bull en mis equipos. Conozco la presión que ejerce sobre los niños pequeños, es un inútil.

"Él piensa que gritar y hacer ese tipo de cosas provocará una reacción, pero no es así; así es como se destruye a la gente en lugar de empujarla", sentencia.