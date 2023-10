Ángel Armando Castellanos

Miércoles 18 Octubre 2023 10:17 - Actualizada: 10:20

Sergio Checo Pérez admitió que no quiere correr otros 250 Grandes Premios de Fórmula 1, aunque está realmente feliz de alcanzar esa cifra.

El mexicano ha sido parte de la competencia desde el 2011 y desde el 2020 ha superado su registro del año anterior en cuanto a puntos y/o posición.

Al ritmo de 24 pruebas por temporada (así está el calendario para 2024), tendría que ser parte de la F1 durante 11 campañas más para alcanzar y superar esa cifra, algo que en ocasiones anteriores ha avisado que no quiere, porque prefiere pasar más tiempo con su familia.

"Ha sido rápido, diría yo. Sólo cuando alcanzas ese tipo de números te detienes y miras hacia atrás: nuestras vidas van muy rápido. Cuando vi gente antes de hacer esa cantidad de carreras, pensé: nunca haré tantas.

"Pero estoy contento con la cantidad de carreras que he disputado. No me gustaría correr otros 250, pero sí, ¡muchos más!", contó en una charla con Sports Illustrated.

Nostalgia

Con 13 años en la categoría ha vivido muchos cambios en cuanto a reglas y coches, y reconoce que hay algo que extraña y algo que no le gusta.

"Creo que los difusores soplados [usados ​​a principios de la década de 2010 pero prohibidos a partir de 2012] realmente unieron a todo el campo. Eso fue positivo.

"Los neumáticos de lluvia que tenemos actualmente no nos permiten competir debido a su tamaño y a la cantidad de agua que estamos rociando", expuso.