Ángel Armando Castellanos

Martes 17 Octubre 2023 10:44 - Actualizada: 11:08

Carlos Sainz reveló que firmó con Ferrari a escondidas porque tenía acuerdo vigente con McLaren y que además estaba dormido cuando se le pidió que lo hiciera.

Al final de 2020 el español no tenía demasiado claro qué haría con su futuro, pero había un asiento disponible en Maranello porque Sebastian Vettel se había ido a Aston Martin; sin embargo, él compartía asiento con Lando Norris en la Papaya Army.

"Todavía era piloto de McLaren, así que tuvimos que hacerlo todo en secreto", empezó a contar en una transmisión mostrada en 'Il Festival dello Sport'.

Alucinó cuando le tocó llegar a las instalaciones del equipo y descubrir el mundo que se abría para él.

"La sensación es como entrar en una ciudad. La emoción de cuando llegué allí la primera vez, cuando pude vestirme de rojo, salir a la pista, con los aficionados y todos los mecánicos.

"Allí estaba mi padre emocionado que casi llora al verme vestido y conduciendo un Ferrari. Había estado allí un par de veces, pero cuando entras a formar parte de Ferrari sientes mucha más responsabilidad que en cualquier otro sitio", agregó.

Firma

El español también contó que estaba descansando cuando llegó el papel que lo unía al Cavallino Rampante. No fue consciente de lo que había hecho, sino hasta después.

"Estaba durmiendo y mi padre me despertó y me dijo que había llegado el contrato con Ferrari. Casi no entendí nada, sólo me di cuenta después de haber firmado", expresó.