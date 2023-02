Ángel Armando Castellanos

Jueves 2 Febrero 2023 11:57 - Actualizada: 14:04

Una respuesta que se escucha a menudo de los pilotos de Fórmula 1 es "que tuvieron que sacrificar mucho para llegar a la cima" cuando se les pregunta sobre su camino hacia la categoría reina.

Mark Webber, ex piloto de F1, aseguró que no está de acuerdo con esta afirmación y no puede creer que tantos conductores respondan habitualmente a preguntas como esta.

El ex corredor de Red Bull señaló que algo sobredores les gusta indicar cuánta sangre, sudor y lágrimas les ha costado el camino a la categoría reina. Por supuesto, no es una tarea fácil para los jóvenes pilotos luchar por llegar al frente en el mundo de los hombres grandes, aunque Mark piensa de manera ligeramente diferente.

"La gente habla de sacrificios y dicen que han renunciado a muchas cosas. Creo que eso es un montón de tonterías.

"Estos jóvenes pilotos que vienen de Australia, por ejemplo, dicen que han hecho muchos sacrificios. Bueno, no lo han hecho. Si eso es un sacrificio, estás equivocado", reclamó en Performance Hackers podcast.

Pagar dinero por un gran trabajo

Webber justificó lo que dijo con un ejemplo de su propia carrera: "No nos andemos con rodeos. Ha pagado bastante dinero para hacer un trabajo realmente excelente. Eso no es una carga", consideró.

El ex piloto de Red Bull piensa en su propia época en la Fórmula 1: "Los últimos años de mi carrera tenía un contrato de un año porque estaba a punto de ser reemplazado. Mi primer contrato en la Fórmula 1 fue por dos carreras.

"¿Te imaginas? Fue por tres semanas, no quería eso, pero así fue como fue. ¿Me rendí o aproveché mis oportunidades?", concluyó.