Ángel Armando Castellanos

Lunes 16 Octubre 2023 08:07

El presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, ha admitido que "decir no a un fabricante estadounidense es muy difícil" porque es "bueno para los negocios" en medio del intento de Andretti Global de convertirse en la decimoprimer escudería de la parrilla de Fórmula 1.

Los planes de Andretti pasan por la F1 después de haberse lanzado con éxito en múltiples series en todo el mundo, incluidas la Fórmula E, IMSA e IndyCar.

Dirigido por el ex piloto de F1 Michael Andretti, ha obtenido su candidatura aprobada oficialmente por la FIA, pero ahora deberá responder a la Dirección de Fórmula Uno (FOM) sobre la viabilidad comercial.

Algunos participantes han expresado sus preocupaciones por los efectos de diluir los ingresos con este nuevo integrante.

Michael Andretti espera llevar su compañía de deportes de motor a la F1

El director de Red Bull, Christian Horner, ha dicho recientemente que la aprobación de Andretti "tiene que ver con el dinero", mientras que el jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha revelado que los equipos están "manteniéndose unidos" en el asunto.

Ahora, Ben Sulayem puede confirmar los dichos de Horner, al sugerir que tener otra organización estadounidense en el deporte es "bueno para los negocios".

“En primer lugar, Liberty Media es una empresa estadounidense y leí que lo aprueban y les gustaría tener otro equipo. Entonces, si miramos el precio de las acciones, subió y no bajó cuando anunciamos que [había sido aprobada]. Es bueno para ellos.

"Tercero , decir no a un fabricante americano es muy duro. Al contrario, es bueno para los negocio," aseguró a Auto Hebdo.

"Respeto a la FOM"

La FIA y la FOM son conocidas desde hace mucho tiempo por tener puntos de vista diferentes sobre la forma en que se gestiona la F1.

A pesar de la aprobación de la oferta de Andretti Global por parte de la FIA, se espera que el proceso tarde, y la constructora norteamericana tendrá mucho que demostrar si quiere estar en la parrilla en 2025, o en 2026, cuando entren en vigor las nuevas regulaciones.

“La FOM tiene mucho tiempo. No estoy en condiciones de insistir o decirles qué hacer. Respeto todo lo que hacen. Nunca interfiero en su trabajo y al mismo tiempo no me gusta que alguien interfiera en nuestras prerrogativas.

"Así que es entre Andretti y la FOM", sentenció.