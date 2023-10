Ángel Armando Castellanos

Carlos Sainz Sr. ha aclarado que Carlos Sainz Jr., su hijo y piloto de Ferrari, no correrá el Rally Dakar pronto.

Los rumores sobre si seguirá o no los pasos de su padre son una constante para el conductor de la Fórmula 1. Sin embargo, han sido aclarados y desmentidos por completo.

El hijo de la leyenda de las carreras de resistencia ha señalado que su prioridad es la F1 y que quiere estar concentrado ahí. Sainz Sr. respalda esas afirmaciones e insiste en que no saldrá de ahí en breve.

"No. A corto plazo no. Alguna vez ha podido decir, 'dentro de unos años, cuando me retire, igual me gustaría probar' pero a corto/medio plazo nada", aseguró a El Independiente.

La siguiente edición de esta competencia se disputará del 5 al 19 de enero de 2024. Carlos contó que cada vez es más importante llegar con mejor condición para poder dar la talla.

"En esa preparación hay dos aspectos importantes. El primero es que cada vez cuesta más, y el segundo es que cada vez necesitas más preparación.

"Si quieres sufrir menos durante la carrera, necesitas ir mejor preparado. Por lo tanto es necesario un entrenamiento más específico, que cuesta más y que tiene que ser mejor", admitió.