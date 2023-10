Ángel Armando Castellanos

Domingo 15 Octubre 2023 12:55

Yuki Tsunoda ha aclarado que sólo está trabajando para lograr el mejor resultado posible con Red Bull y no piensa para nada en irse a otro sitio.

En los últimos días ha sido vinculado con Aston Martin, pero él no quiere saber nada de eso y menos si le genera problemas con los austriacos.

"Lo principal es que no quiero que Red Bull malinterprete que ahora sólo me estoy centrando en Aston Martin o cualquier otra cosa.

"Estoy con AlphaTauri y he estado con Red Bull desde que tenía 18 años, así que sólo me estoy concentrando en rendir para Red Bull y no para Aston Martin", aseguró en palabras recogidas por Racing365News.

El japonés es parte de AlphaTauri, el filial de RB, y quiere una oportunidad con el equipo principal, donde Sergio Checo Pérez tiene contrato hasta el final del 2024.

"Ojalá no malinterpreten esas cosas y realmente consideren seriamente mi futuro.

"Si me desempeño bien como piloto, espero que se preocupen más y, obviamente, si no lo hago, lo entiendo. Pero si soy capaz de mostrar mi desempeño, me gustaría tener un poco más de atención", agregó.

Honda

También consideró que el hecho de que Honda pueda seguir siendo el proveedor de motores del Toro Rojo no le afecta, y sus decisiones tampoco deberían tener consecuencias en el fabricante japonés.

“No sé cómo van las conversaciones con Honda [entre Red Bull], porque Honda todavía suministra el motor.

“Pero creo que desde el lado de Honda, lo que están diciendo es que mientras yo pueda tener éxito, mientras un piloto japonés pueda algún día lograr el éxito, no les importa a dónde vaya", sentenció.