Dan Davis

Domingo 15 Octubre 2023 09:53 - Actualizada: 10:07

Carlos Sainz y Charles Leclerc son sólo un pequeño problema de Ferrari. Eso es lo que piensa Luca di Montezemolo, ex presidente de la organización.

El ex dirigente reclamó que celebrar el tercer puesto es simplemente aceptar la "derrota".

Después de haber conseguido el segundo lugar en el Campeonato de Constructores del año pasado, detrás de un Red Bull dominante, la Scuderia se propuso luchar por la cima este año.

Sin embargo, sus ambiciones se han desmoronado a lo largo de una campaña turbulenta, con Red Bull nuevamente en la cima -lejos del resto- y Mercedes saltó a segundo.

Como resultado, el Cavallino Rampante se encontró atrapado en una carrera con las Flechas de Plata, con Aston Martin y un McLaren en forma.

Pero Di Montezemolo, quien supervisó la era más exitosa de Ferrari (1991-2014) durante sus 23 años, cree que conformarse con el subcampeonato no es suficiente.

Luca di Montezemolo cree que Ferrari debería apuntar a más

Los conductores son 'el menor de los problemas'

Insistió en que valorar estar tan atrás de Red Bull no vale para nada y avisó que Carlos Sainz y Charles Leclerc son los menos culpables de esa situación.

"No me gusta dónde está Ferrari hoy, no me gusta celebrar un tercer puesto que para mí fue una derrota.

"¿Los pilotos? Creo que son el menor de los problemas, el problema es el coche...", expresó en palabras a la Gazzetta dello Sport.

Previamente, Di Montezemolo expresó su decepción por la falta de progreso de su ex equipo.

"Como aficionado, sueño con un Ferrari que no gane siempre, sino que luche por el título hasta la última carrera", dijo al Quotidiano Nazionale.

"Como en 1997, 1998, 1999, 2008, 2010, 2012, pueden perder, pero como protagonistas, no como extras", sentenció.