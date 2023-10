Aloisio Hernández

Sábado 14 Octubre 2023 07:40

Fernando Alonso dice que no le preocupa lo que dice por la radio del equipo y cree que la mayoría de los aficionados no entienden los mensajes.

El español hizo un reclamo por la radio de su equipo durante el GP de Japón, tras una mala decisión estratégica del equipo. Fue uno de los primeros en entrar en boxes en Suzuka, lo que significó que se quedó atrás de los que tenían un stint más largo.

Relacionado: “Admiro a Fernando Alonso porque tiene mucha hambre de éxito"

Esto lo llevó a comentar por la radio del equipo: "Me has arrojado a los leones al enfrentarme con ese mate temprano, increíble".

Fernando tiene un historial de hacer comentarios controvertidos en la radio del equipo, siendo el más infame el de "motor de GP2", en referencia al motor Honda de bajo rendimiento en su McLaren durante la carrera de 2015 en Suzuka.

El español no ha tenido los mejores resultados últimamente

Los conductores han expresado anteriormente su frustración con las transmisiones por reproducir mensajes de radio que podrían sacarse de contexto.

Explicación

Alonso cree que este fue el caso en Suzuka y explica que los aficionados no tienen la imagen completa cuando se mantienen conversaciones en privado con los ingenieros antes de la carrera.

"No tengo ningún problema. Obviamente, en Suzuka fue difícil conseguir el punto. Incluso creo que motorsport.com todavía puso la radio diciendo que estaba en el tráfico después de mi parada.

"Me sorprendió un poco porque no sé qué hay de negativo en eso, hablar con el equipo. Obviamente no tenemos información sobre cómo va el fin de semana, las reuniones que tenemos el domingo por la mañana.

"Incluso en la parrilla, en la conversación del domingo en Suzuka, estábamos hablando: 'No pares demasiado pronto, porque entonces, con nuestra falta de velocidad en las rectas, nos encontraremos en el tráfico y nos quedaremos atascados'.

"Entonces, cuando sale la radio, obviamente el nivel de madurez y complejidad de los comentarios, el 99% de la gente no puede entenderlo", finalizó.