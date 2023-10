Ángel Armando Castellanos

Jueves 12 Octubre 2023 08:19

Fernando Alonso ha sido desafiado por Jorge Prado, campeón de motocross, a una carrera.

Prado, español igual que Alonso, acaba de ganar el título de MXGP de este 2023 corriendo con el Red Bull Gas Gas Factory Team. En 2018 y 2019 lo logró en la categoría MX2.

Ningún nacido en ese país había logrado algo así. Es un histórico del deporte motor y cree que puede seguir logrando cosas más importantes.

A sus 22 años se siente con la confianza de retar al bicampeón de Fórmula 1 a una competencia, aunque eso sí, aclara que cada uno en la superficie donde es capaz de lucir más.

"Fernando [Alonso], cuando quieras, te invito a que hagamos una pequeña batalla en la salida, moto contra Fórmula 1. Obviamente, él en asfalto y yo en tierra, lado a lado", le avisó en Movistar +.

Ventaja

Además, consideró que su vehículo puede sacarle ventaja a uno de F1 o de otra división de motociclismo. Se siente capaz de triunfar.

"Mi moto quizá acelera más que cualquier coche de Fórmula 1 o MotoGP, a lo mejor en un kilómetro no, pero en 200 metros, seguro. De verdad, no me estoy sobrando, además de que en las salidas soy bueno, eso es así, la moto de cross tiene muchísimo par", expresó.