Aloisio Hernández

Jueves 12 Octubre 2023 07:10

Peter Windsor, ex jefe de equipo en Ferrari, calificó de "raro" que la Scuderia no pudiera reparar el auto de Carlos Sainz.

El madrileño no pudo participar en el Gran Premio de Qatar luego de que anunciara que su SF-23 presentaba una fuga en el depósito de combustible.

Aunque los mecánicos de la formación italiana intentaron reparar su auto a poco más de una hora de comenzar la acción en Losail, no les fue posible y el número 55 quedó fuera.

El español viene de conseguir la pole en Italia y Singapur

Esto representó una gran decepción para equipo y piloto, ya que las distancias en el Campeonato de Pilotos y Constructores son pequeñas y cada carera será determinante.

Extraño

Hablando en su canal de Youtube, el ex jefe de equipo en Ferrari habló de lo sucedido con el nacido en Madrid: "Antes de la carrera, Ferrari anunció que Carlos Sainz no tomaría la salida debido a lo que llamaron un problema en el sistema de combustible.

“Este es un auto de Gran Premio de 2023, súper complicado, increíblemente sofisticado, el problema del sistema de combustible no se pudo solucionar, Carlos Sainz fuera del Gran Premio no pudo arrancar… quiero decir, eso no ha sucedido en mucho tiempo.

"Y, por supuesto, he estado en la Fórmula 1 el tiempo suficiente para recordar las ocasiones en las que los problemas de presión de combustible, los problemas de la unidad dosificadora de combustible, todas estas cosas se resolvieron en la parrilla y el coche salió.

“Me parece extraño que una hora antes de la carrera dijeran que esto no se puede arreglar, imposible. Solamente puedo asumir que tiene algo que ver con tener que sacar el tanque del auto o algo horrible como eso", aseguró.