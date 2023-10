Aloisio Hernández

Viernes 6 Octubre 2023 13:20 - Actualizada: 16:52

Sergio Pérez señaló que sufrió de mucho subviraje en la clasificación para el Gran Premio de Qatar.

El mexicano quedó eliminado de nuevo en la Q2 luego de que la FIA eliminara su vuelta con la que había entrado en los primeros diez por violar los límites de la pista.

Esto es una nueva decepción para Checo, quien esperaba encontrar algo de esperanza luego del mal momento que vivió en las carreras de Asia en Singapur y Japón.

El mexicano sigue con problemas en la clasificación

El número 11 arrancará desde la decimotercera posición, por detrás de Carlos Sainz y Yuki Tsunoda.

Culpable

Hablando con FoxSports sobre los problemas que tuvo en la clasificación para el GP de Qatar, Checo dijo: "Tengo muchísimo subviraje, se me va mucho de la parte de enfrente, pero es el único lado donde lo tengo, en todo lo demás batallo mucho con la parte trasera del auto.

"Entonces no lo puedo solucionar, no puedo poner la parte delantera del auto. Eso ha perjudicado bastante y no he podido tener un balance ideal. La carrera es diferente, aunque la relación pensamos que viene de la parte delantera, podemos hacer algo con el alerón para intentar solucionarlo mañana.

"Los milímetros aquí no nos ayudaron el día de hoy con una pista tan complicada, perdías tiempo. Lo hablábamos en la junta de pilotos, que no había necedad de vigilar los track limits porque perdías tiempo", concluyó.