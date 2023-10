Nazario Assad De León

Jueves 5 Octubre 2023 11:56

Charles Leclerc cuenta con el apoyo de Ferrari desde 2016 y compite para la Scuderia en la Fórmula 1 desde 2019, ha indicado que solo dejará el equipo si ya no cree en el proyecto.

El monegasco se proclamó campeón de la GP3 Series en 2016 y un año después consiguió el título de la Fórmula 2 de la FIA. En 2018, Ferrari aseguró que Leclerc se uniera a Alfa Romeo-Sauber.

Dio una muy buena impresión con puntos en la mitad de los Grandes Premios y también anotó cuatro veces más puntos en comparación con su compañero de equipo más experimentado Marcus Ericsson.

Luego, Leclerc intercambió asientos con Kimi Räikkönen y terminó en Ferrari para 2019. Ahora tiene cinco victorias a su nombre. Su contrato con el equipo italiano expira a finales de 2024.

Coche rojo

"Siempre ha sido el coche rojo para mí, desde muy joven", dijo Leclerc The Race. "Pero esa no es la única razón por la que estoy asociado con Ferrari. También estoy muy agradecido por todo lo que han hecho por mí. También soy consciente de que Nicolas Todt director me ha ayudado desde 2011, pero sin Ferrari no habría llegado a la Fórmula 1", dijo Charles

"Y siempre me han apoyado cuando lo necesitaba. Ferrari es simplemente especial. Cuando vienes a Ferrari, visitas la fábrica y hablas con la gente, sientes algo que es muy especial. Puedes entenderlo. la cantidad de pasión y lo mucho que significa para ellos.", dice Leclerc.

No sale, aún

Aunque Ferrari ahora sabe qué hizo mal con el auto SF-23 y la brecha con Red Bull Racing Todavía es relativamente grande, pero Leclerc tiene confianza en la Scuderia.

“Yo lo veo así”, prosigue el joven de Montecarlo de 25 años. "Cuando ya no creo en el proyecto, probablemente sea el momento en el que tenga que irme.

"Estas son las situaciones en las que no puedes sacar el máximo provecho de ti mismo y no ayudas al equipo tanto como necesitas. Pero ciertamente ese no es el caso en este momento. Nunca he creído tanto en el proyecto como antes. Especialmente ahora que ha llegado Fred".

Frédéric Vasseur es el nuevo jefe del equipo Ferrari desde el invierno pasado. "Está claro que quiero ganar, pero creo en este proyecto y estoy seguro de que vamos en la dirección correcta".