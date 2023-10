Remy Ramjiawan

Jueves 5 Octubre 2023 09:01 - Actualizada: 09:01

Según Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin, la Fórmula 1 no necesita un undécimo equipo. El canadiense cree que "algo que no está roto no necesita ser reparado", en referencia a la aprobación por parte de la FIA de la solicitud de Michael Andretti.

El lunes pasado, la FIA finalmente dio su visto bueno a la admisión de Andretti Formula Racing LLC a la Fórmula 1. Esto sitúa a los estadounidenses en el deporte, ya que ya ha comenzado la tercera fase del proceso de admisión, convencer a la FOM y, por lo tanto, a los demás equipos.

En enero la FIA abrió la fase 1 del proceso, que era simplemente abrir las puertas. La fase 2 se trata sobre si el equipo podría mejorar el panorama financiero, pero también demostrar que el nuevo equipo no se volverá en el hazmerreír de la competencia.

El obstáculo más difícil y difícil de superar es la aprobación de los equipos, que parecen querer ceñirse a diez establos de carreras.

'Algo que no está roto no necesita ser reparado'

Stroll es uno de los interesados, como propietario del Equipo Aston Martín. En Sky Sports F1 indicó que, en lo que a él respecta, Andretti no recibirá la aprobación de la FOM.

"Creo que la Fórmula 1 está en pleno apogeo en este momento, el deporte nunca ha sido mejor y creo que si no está roto, no es necesario arreglarlo. Por eso creo firmemente que en este momento estamos funcionando muy bien con diez equipos y creo que debería seguir así.

"Nunca ha habido tantos fanáticos, espectadores en las carreras, las multitudes son las más altas que jamás hayan existido. Sigo viendo un crecimiento sustancial, especialmente en Estados Unidos, que es el mercado de consumo más grande del mundo”, afirmó.