Nazario Assad De León

Miércoles 4 Octubre 2023 12:50

George Russell de Mercedes cree que su uso de una presentación de PowerPoint al director del equipo Toto Wolff fue crucial para que el joven británico pudiera firmar con la academia del equipo en 2017.

El actual piloto de Mercedes F1es la combinación perfecta de juventud y experiencia, con algunas discusiones que albergan la asociación más fuerte de la parrilla. Russell se encuentra ahora en su segundo año con el equipo después de unirse a las Flechas de Plata procedente de Williams en 2022. Sin embargo, las cosas podrían haber sido muy diferentes si no fuera por un solo evento.

A principios de 2017, Mercedes hizo una joven incorporación a su plantilla de la academia con el fichaje de Russell, de 18 años. Desde entonces, se supo que Russell creó una presentación de PowerPoint para convencer al jefe del equipo, Wolff, de que mostrara fe en el joven británico.

Hablando con Tom Clarkson en el podcast Beyond the Grid de F1, Russell afirmó que sin esta presentación no cree Habría tenido la oportunidad de unirse a Mercedes.

“No, no creo que sin la presentación sería conductor de Mercedes hoy para ser honesto”, dijo."No lo haría Tengo la oportunidad de demostrar mi valía al más alto nivel del automovilismo juvenil."

“Tenía una gran trayectoria en el karting. Gané todo lo que competí, pero los tiempos eran ligeramente diferentes entonces. Realmente no existía ser parte de una academia de F1 en la época del karting. Te eligía un equipo de F1 en los niveles de Fórmula 4 [y] Fórmula 3”, recuerda

“Entonces, si Toto no me hubiera elegido al final de mi temporada de Fórmula 4, no habría tenido la oportunidad de demostrar mi valía en la Fórmula 3 y la Fórmula 2”.

Logrando triunfar con Mercedes Russell ha sido parte de la configuración de Mercedes durante siete años desde que se unió oficialmente 2017

Tras su ascenso en las filas del mundo de la Fórmula junior, Russell se encontró en la posición perfecta para graduarse a la F1 con el respaldo de Mercedes.

Dijo que con su éxito como campeón tanto en GP3 como en F2 como novato, ser piloto de Mercedes siempre estuvo en las cartas.

“Siempre me he sentido parte de la familia en Mercedes”, dijo. “Nunca hubo dudas sobre nuestro futuro juntos. Este siempre fue el plan para ser parte de Mercedes”.

Russell se concentrará en el Gran Premio de Qatar, donde buscará cerrar la brecha de 115 puntos con su compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton, en el campeonato de pilotos.