Nazario Assad De León

Miércoles 4 Octubre 2023 11:52

AlphaTauri ha estado a la venta recientemente, por lo que David Dicker, fundador de Rodin Cars, fue uno de los interesados en ella, sin embargo, el monto solicitado por Red Bull era demasiado alto.

El equipo de Rodin fue uno de los otros tres equipos que, junto con Andretti Cadillac, intentaron conseguir aprobación para la Fórmula 1. El equipo finalmente no lo consiguió y, por tanto, el multimillonario australiano tenía la vista puesta. una adquisición de un equipo existente. Podría haber comprado Williams en 2020 y ahora está algo decepcionado por haber perdido esa oportunidad.

Dicker comenta para Racer que quería hacerse cargo del equipo hermano de Red Bull Racing, pero que se echó atrás cuando vio el precio. AlphaTauri costaría entre 800 y 900 millones de dólares y era demasiado caro.

Error al dejar que Williams se escapara

"Cometí un error cuando Williams estaba a la venta porque podría haberlo comprado con bastante facilidad. Y no leí correctamente el panorama estratégico en ese frente con la forma en que hicimos la oferta, lo que en retrospectiva claramente fue un error. Pero así son las cosas", explica Dicker.

Al final, la atención se centró en el equipo hermano de Red Bull Racing, pero ese precio era demasiado alto. "Bueno, compraría un equipo si pensara que hay una ruta viable, pero pagar entre 800 y 900 millones de dólares por AlphaTauri probablemente no se consideraría comercialmente viable. Pero, por supuesto, tenía que ver si había oportunidades", él dice.

Esperanzado

Aunque los intentos anteriores de ingresar a la Fórmula 1 fracasaron, Dicker explica que todavía tiene la intención de ingresar a este deporte.

"Tengo algunas cosas sobre las que podría obtener más información en la próxima semana o dos sobre algunas de las oportunidades allí. Pero la propuesta de valor es débil."

"Tengo un proyecto en el que estoy trabajando. Es interesante y emocionante, pero todavía no puedo hablar de ello porque todavía no lo entiendo del todo. Pero déjenme decirlo de esta manera: estoy bastante enojado por no poder entrar en la Fórmula 1, así que no voy a irme y enojarme".