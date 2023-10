Aloisio Hernández

Miércoles 4 Octubre 2023 07:28 - Actualizada: 08:16

George Russell reveló que cuando Fernando Alonso dijo que "le hubiera gustado disfrutar más de su carrera", generó una reflexión en él.

El asturiano es uno de los pilotos con la trayectoria más larga en la Fórmula 1, con un bicampeonato incluido. Además, Alonso estuvo realmente de volver a salir campeón en sus días con Ferrari; sin embargo, ya no ha logrado otro campeonato.

Ya en 2023, Fernando está viviendo un segundo aire en su carrera, ya que desde sus días con la Sucedería, no había podido disfrutar de un auto competitivo.

Alonso ha dicho que le quedan todavía unos años más para competir en la F1

Aunque Aston Martin ha quedado lejos de pelear las victorias con Red Bull Racing, le ha dado la oportunidad a Alonso de pelear por los podios.

Reflexión

En entrevista con el podcast Beyond The Grid de la F1, Russell habló del mensaje que le llegó del piloto español: "Escuché a Fernando Alonso decir que le habría gustado disfrutar más de cada momento cuando era joven. Ese mensaje me llegó.

"Ese mensaje me llegó porque estoy viviendo un sueño, me dedico en cuerpo y alma a esto como un profesional, me fijo en cada detalle y me olvido de disfrutar de la gente de mi alrededor y de los lugares a los que viajamos.

"Estoy aprendiendo cosas que nunca antes hubiera imaginado, así que tengo que estar contento con todo ello", comentó.