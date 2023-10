Tyler Foster

Martes 3 Octubre 2023 14:13

Max Verstappen, de Red Bull, ha declarado que cuando era más joven no sabía que quería ser piloto de Fórmula 1 y dijo que para él no es "todo", a diferencia de su padre y ex piloto de F1, Jos.

Si bien correr en la cima parece ser a lo que estaba destinado el actual campeón del mundo, no siempre fue así. Un joven Max creció a la sombra de Jos, quien admitió que lo impulsó a seguir sus pasos algún día para alcanzar la cima del automovilismo.

Sin embargo, aunque se vio obligado a competir desde muy joven, no siempre compartió la misma pasión.

Max compartió su historia sobre Red Bul en el Podcast Mind Set Win, donde explicó cómo los instintos de su padre casi lo alejaron de las pistas, antes de que finalmente encontrara su amor por el deporte.

“Cuando tenía cuatro años no sabía que quería ser piloto de Fórmula 1, simplemente disfrutaba conduciendo y divirtiéndome. En un momento creo que encuentras tu pasión y luego se trata de que tus padres, por supuesto, te apoyen, pero no te presionen para que lo hagas, porque de lo contrario te fastidiará.

"Lo harás durante unos años porque a tus padres les gusta que lo hagas, pero si no es tu verdadera pasión en algún momento saldrá a la luz. Por supuesto, a veces necesitaba que me empujaran a comprender qué tan serio era lo que estábamos haciendo, pero la pasión debe surgir de uno mismo”, aseguró.

Max y Jos han admitido que se han enfrentado en muchas ocasiones en el pasado

La batalla mental de F1

Con la importancia de la fortaleza mental en el deporte moderno, Verstappen exhibe una habilidad natural para enfrentar las presiones de la F1. Esto proviene de su comprensión de que para él el automovilismo no es todo.

"La F1 es, por supuesto, una gran parte de mi vida, pero no lo es todo. No necesito estar pensando constantemente en ella para rendir. Sé cuándo volver a encenderla y cuándo apagar”.

Esta actitud relajada le ha permitido irradiar confianza tanto dentro como fuera de la pista. Sin embargo, como explica Verstappen, no comparte este enfoque con su padre, quien en cambio es mucho más estricto.

"Simplemente disfruto lo que estoy haciendo. Lo he estado haciendo durante algunos años. Realmente no me vuelvo loco ni me pongo muchas preguntas en la cabeza. Simplemente sigo el fluir. Esto realmente funciona para mí.

"En el pasado, tuve bastantes discusiones con mi papá al respecto. Sintió que yo estaba demasiado relajado al respecto. Quería que yo estuviera más al tanto de las cosas. Creo que aprendí mucho al tener conversaciones con él, pero sigo siendo más o menos el mismo. Creo que mi padre está más entusiasmado [antes de un Gran Premio] que yo”, sentenció.