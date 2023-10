Nazario Assad De León

Domingo 1 Octubre 2023 12:18

Andretti Autosport, que actualmente está cambiando su nombre a Andretti Global, parece ser el único equipo nuevo que todavía tiene posibilidades de conseguir un billete de salida en la Fórmula 1. Michael Andretti espera devolver su nombre a la categoría reina de buena manera, a diferencia de la otra escudería americana.

El equipo de Andretti ya compite en el Campeonato IMSA SportsCar y la Serie IndyCar en Estados Unidos, en Supercars en Australia, en la Fórmula E y en el Campeonato Extreme E. Michael subió al podio del Gran Premio de Italia en 1993 y su padre Mario se proclamó campeón del mundo en 1978.

El nombre Andretti es conocido en todas partes. En enero pasado, Andretti Autosport unió fuerzas con Cadillac, llevando al gigante automovilístico estadounidense General Motors a la Fórmula 1, solo queda por ver si Andretti realmente recibirá permiso de la FIA. Además, Liberty Media, que controla los derechos comerciales de la Fórmula 1, aún debe aprobar el registro.

En espera de juicio

"Estoy muy orgulloso de lo que está haciendo y es muy persistente", dijo Mario Andretti SPEED SPORT sobre las actividades de su hijo. "Él persigue sus objetivos. Lo hace de la mejor manera posible. Eso me gusta. No hay nada malo en ser ambicioso en la vida y él tiene esa ambición. Eso lo motiva. Ganó el campeonato mundial [con Jake Dennis] en Fórmula E. Quiere participar en todos los [campeonatos] importantes y no hay nada malo en eso. Tenemos que esperar y ver qué sucede. El proceso aún está en curso. Ahora es el turno [de la FIA] de decirle a Michael cuál es el próximo paso."

Completamente diferente de Haas

“Sería extremadamente importante para nosotros”, explicó Michael Andretti sobre lo que significaría la aprobación de su registro. "Tenemos una historia en la Fórmula 1, especialmente con mi padre y tampoco podemos olvidar a General Motors. Nunca han estado en la Fórmula 1 y esto sería innovador, lo que hace que nuestro equipo sea completamente diferente en comparación con Gene Haas." comenta Michael.

"Lo que hace Haas, es que tienen un acuerdo con Ferrari y su coche está diseñado por Ferrari, nuestro coche será de nuestro propio diseño y lo desarrollaremos nosotros mismos. Estamos trabajando muy duro en esto. Es el pináculo del automovilismo. Uno de los deportes más importantes del mundo." agrega el dirigene sobre la comparativa entre ambas escuderías.

"Para nuestra marca y todo lo que hacemos, esto lo unirá todo. Nuestro objetivo como equipo es competir en todos los eventos de carreras más importantes del mundo. Por supuesto, la Fórmula 1 juega un papel importante. de eso." concluye.